В МИД Туркменистана состоялась встреча с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом. В ходе встречи стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Туркменистана с международной организацией.

Говоря о значимости вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, стороны подчеркнули важность политики постоянного нейтралитета Туркменистана, нацеленной на поддержание мира и стабильности. Было отмечено, что, будучи участником основополагающих международных договоров и конвенций ООН, а также ряда многосторонних документов в области разоружения, Туркменистан намерен продолжать содействие данным процессам как на региональном, так и глобальном уровнях.

Стороны обсудили перспективы взаимодействия, включая подготовку кадров, обеспечение участия национальных экспертов в семинарах и тренингах, организуемых международной организацией, оказание технического содействия.

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