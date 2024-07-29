В Ашхабаде обсуждены вопросы экологии Каспия

В стенах Министерства иностранных дел состоялось заседание Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря. В заседании приняли участие профильные заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители ряда министерств и ведомств Туркменистана.

В повестку дня заседания было вынесено обсуждение «Каспийской экологической инициативы», выдвинутой президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым на пленарном заседании 78-й сессии Генассамблеи ООН, призванной стать новой международной платформой для предметного и профессионального взаимодействия по широкому кругу вопросов, связанных с охраной окружающей среды Каспия, сохранением его биологических ресурсов, решением ряда назревших экологических проблем.

В ходе заседания была заслушана информация об итогах работы Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря за минувшие шесть месяцев текущего года. Отдельной темой обсуждения стали организационные вопросы, связанные с Днем Каспийского моря, который ежегодно отмечается 12 августа.

Участники заседания отметили, что Туркменистан в течение многих лет занимает инициативную позицию по выработке сбалансированных решений по вопросам Каспия и сыграл важную роль в развитии договорно-правовой базы сотрудничества на Каспийском море. В настоящее время этот процесс продолжается в сотрудничестве со всеми прикаспийскими странами в рамках международного права.

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