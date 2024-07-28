Состоялось заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО

В Ашхабаде под председательством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова состоялось очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО. В работе заседания приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств страны.

На заседании был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества в рамках этого специализированного учреждения ООН, намечены планы взаимодействия на ближайшую перспективу, в частности, в контексте выдвигаемых предложений по внесению национальных ценностей в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Открывая заседание, Рашид Мередов подвел итоги деятельности межведомственной комиссии по делам ЮНЕСКО за шесть месяцев 2024 года, а также отметил приоритетные направления ее дальнейшей работы. Далее была заслушана информация об итогах работы Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО за истекший период в соответствии с поручениями президента Туркменистана, а также о задачах, обозначенных в плане на 2024 год.

В числе важнейших событий было отмечено проведение 16 мая в Ашхабаде 10-го заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО государств-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), в завершение которого был принят итоговый документ.

Кроме того, в течение первого полугодия текущего года проводились работы по защите, детальному изучению и консервации памятников Амуль и Акджагала, вошедших в Список всемирного наследия в рамках серийной номинации «Великий Шелковый путь: Заравшан – Каракумский коридор».

В ходе заседания Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО были затронуты такие актуальные темы, как укрепление роли страны в крупных структурных подразделениях ЮНЕСКО, расширение международного научного взаимодействия, возможности сотрудничества в цифровых проектах и обмен информацией, рассмотрены организационные и другие вопросы.

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