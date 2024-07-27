Туркменские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

В столице Франции состоялась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр, в которой приняли участие и спортсмены Туркменистана. В состав туркменской олимпийской делегации вошли 19 человек, в том числе 6 атлетов, которые выступят в четырех видах спорта – дзюдо, легкой атлетике, плавании и тяжелой атлетике.

Впервые в истории летних Олимпийских игр церемония их открытия состоялась не на стадионе, а просто в самом центре города. Стартовала она с непривычного парада атлетов: участники Олимпиады–2024 проплыли кораблях по реке Сене. Перед многочисленными зрителями, собравшимися на установленных трибунах вдоль набережной, проследовали все команды-участницы парижской Олимпиады. Среди них – национальная сборная Туркменистана.

Возглавил колонну туркменских олимпийцев знаменосец, первый в истории нашей страны чемпион «Большого шлема» по дзюдо Сердар Рахимов. Задача у туркменских олимпийцев в Париже – как можно выше поднять авторитет и престиж национального спорта.

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