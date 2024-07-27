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27.07.24 07:37

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Монголии провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмунхийн.

В ходе разговора стороны обсудили широкий спектр вопросов касательно дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Монголией. Особое внимание собеседники уделили вопросам подготовки к первому государственному визиту президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан.

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