Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Монголии провели телефонные переговоры Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Монголии г-жой Батцэцэг Батмунхийн. В ходе разговора стороны обсудили широкий спектр вопросов касательно дальнейшего укрепления традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Монголией. Особое внимание собеседники уделили вопросам подготовки к первому государственному визиту президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Туркменистан. © TURKMENISTAN.RU, 2024