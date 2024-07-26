Состоялось заседание межправительственной туркменско-киргизской комиссии

В киргизском городе Чолпон-Ата состоялось шестое заседание Межправительственной туркменско-киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. На заседании делегацию Туркменистана возглавил министр энергетики Туркменистана Аннагелди Сапаров, киргизскую – заместитель председателя Кабинета министров Киргизской Республики, министр водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

В рамках переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с развитием сотрудничества между Туркменистаном и Киргизией в энергетической сфере. Был подчеркнут позитивный характер взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Стороны также отметили необходимость углубления взаимодействия в области энергетики, сельского хозяйства, культуры, туризма, и спорта.

По итогам шестого заседания межправительственной туркменско-киргизской комиссии был подписан итоговый протокол, а также состоялась церемония обмена подписанными документами, в сфере импорта электроэнергии из Туркменистана в Киргизскую Республику на 2025 год.

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