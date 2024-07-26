Состоялось совещание организаторов диалога «Центральная Азия + Япония»

В формате видеоконференции состоялось совещание старших должностных лиц диалога «Центральная Азия + Япония». В совещании приняли участие заместители руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Японии. Туркменистан на данном мероприятии представил заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов.

Стороны обсудили ход подготовки к предстоящему саммиту диалога «Центральная Азия + Япония», который пройдет в Астане с 9 по 10 августа текущего года. На совещании были предметно рассмотрены повестка дня, программы саммита и бизнес-форума, а также обсужден проект итогового документа саммита.

Наряду с этим стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах взаимодействия между странами Центральной Азии и Японией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи туркменская сторона подтвердила свою заинтересованность в развитии партнерства в рамках диалога.

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