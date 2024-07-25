Президент Туркменистана поздравил президента Республики Узбекистан

Президент Сердар Бердымухамедов направил искренние поздравления и наилучшие пожелания президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву по случаю его дня рождения.

«С большим удовлетворением хотел бы отметить, что туркменско-узбекские отношения, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, с каждым годом наполняются новым содержанием, их отличают большое взаимное доверие и открытость. Мы намерены и далее расширять прошедшие испытание временем политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами», – подчеркнул глава государства в своем послании.

Выразив твердую убежденность, что совместными усилиями туркменско-узбекские межгосударственные отношения и стратегическое партнерство и впредь будут неуклонно развиваться на благо двух братских народов, президент Туркменистана от всей души адресовал президенту Шавкату Мирзиееву пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов в государственной деятельности, а братскому народу Узбекистана – мира, дальнейшего прогресса и процветания.

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