Студенты-медики из Туркменистана прошли учебную практику в Астрахани Студенты Государственного медицинского университета Туркменистана прошли производственную практику по общей медицине в клинике Астраханского государственного медицинского университета на базе медико-санитарной части. Студенты познакомились с работой отделений терапии, кардиологии, медицинской реабилитации, приемного отделения клиники, пообщались со специалистами офтальмологического центра. Будущие медики также побывали в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии. Ректор Астраханского государственного медицинского университета Ольга Башкина высоко оценила интерес туркменских студентов к постижению будущей профессии и выразила надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу. Стажировка туркменских студентов прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Астраханским ГМУ и ГМУ Туркменистана имени Мырата Гаррыева, подписанного в Ашхабаде в 2019 году. © TURKMENISTAN.RU, 2024