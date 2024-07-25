Делегация Туркменистана встретилась с федеральным министром нефти Исламской Республики Пакистан В ходе визита туркменской делегации в Исламскую Республику Пакистан состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с федеральным министром нефти Пакистана Мусадиком Масудом Маликом. В ходе встречи стороны обсудили приоритетные вопросы туркменско-пакистанского сотрудничества в топливно-энергетическом секторе. Рассмотрены возможности дальнейшего продвижения реализации проекта транснационального газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ). Было отмечено, что реализация этого масштабного проекта призвана содействовать устойчивому социально-экономическому развитию в Азии. Стороны выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии двустороннего сотрудничества, в контексте решения конкретных вопросов, связанных с практическим осуществлением проекта ТАПИ. © TURKMENISTAN.RU, 2024