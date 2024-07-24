Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Шавката Мирзеева Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. В начале беседы Гурбангулы Бердымухамедов от всей души поздравил президента Шавката Мирзиеева с днем рождения, отметив, что под его руководством Республика Узбекистан смогла достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии и последовательном повышении уровня жизни народа. Также в ходе телефонного разговора национальный лидер туркменского народа передал главе Узбекистана теплые слова приветствия, поздравления и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. © TURKMENISTAN.RU, 2024