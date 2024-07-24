Состоялись туркменско-пакистанские политические консультации

В Исламабаде состоялась встреча председателя туркменско-пакистанской совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с председателем пакистано-туркменской совместной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мoхаммадом Исхаком Даром.

В ходе переговоров произошел обмен мнениями по вопросам расширения торгово-экономического партнерства между Туркменистаном и Пакистаном. Отдельной темой стало обсуждение реализации проекта транснационального газопровода «Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия» (ТАПИ), а также прокладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП).

В этот же день состоялись политические консультации между Туркменистаном и Исламской Республикой Пакистан на уровне министров иностранных дел. В рамках консультаций был затронут широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в различных сферах. Была подчеркнута значимость совместных усилий в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая терроризм и киберпреступность. Также констатировалось, что Туркменистан и Пакистан конструктивно взаимодействуют в рамках международных и региональных структур, в частности, страны обоюдно поддерживают выдвигаемые двумя государствами инициативы и предложения.

Стороны рассмотрели пути наращивания объемов торгово-экономического партнерства, совершенствования договорно-правовой базы, реализации перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Участники встречи отметили приоритетный характер гуманитарного партнерства по таким направлениям, как культура и образование.

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