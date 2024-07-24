Делегация Туркменистана встретилась с премьер-министром Исламской Республики Пакистан В рамках визита делегации Туркменистана в Пакистан состоялась встреча с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. Стороны обсудили ключевые направления партнерства между двумя странами. В числе наиболее актуальных вопросов была рассмотрена совместная деятельность в энергетической, транспортной отраслях, коммуникации, а также в сфере торговли. Была достигнута договоренность об активизации подготовки двусторонних соглашений и меморандумов, планируемых к подписанию в ходе предстоящих визитов на высшем государственном и правительственном уровнях. © TURKMENISTAN.RU, 2024