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24.07.24 07:59

Делегация Туркменистана встретилась с премьер-министром Исламской Республики Пакистан

В рамках визита делегации Туркменистана в Пакистан состоялась встреча с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахбазом Шарифом. Стороны обсудили ключевые направления партнерства между двумя странами.

В числе наиболее актуальных вопросов была рассмотрена совместная деятельность в энергетической, транспортной отраслях, коммуникации, а также в сфере торговли. Была достигнута договоренность об активизации подготовки двусторонних соглашений и меморандумов, планируемых к подписанию в ходе предстоящих визитов на высшем государственном и правительственном уровнях.

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