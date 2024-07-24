Президент Исламской Республики Пакистан принял туркменскую делегацию

В ходе визита в Исламскую Республику Пакистан делегации Туркменистана во главе с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым состоялась встреча делегации Туркменистана с президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари.

В ходе встречи Асиф Али Зардари выразил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову свое уважение и признательность за личный вклад в развитие дружбы и братских отношений между Туркменистаном и Пакистаном.

В продолжение беседы был рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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