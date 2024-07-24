Туркменские спортсмены прибыли на Олимпиаду в Париж

Спортивная делегация Туркменистана прибыла на ХХХIII летние Олимпийские игры, который пройдут в Париже.

Туркменистан, где развитию спорта уделяется огромное внимание, в восьмой раз посылает на Олимпийские игры делегацию, в состав которой вошли 19 человек, в том числе 6 спортсменов. Представлять Туркменистан на крупнейшем мировом форуме планеты будут: дзюдоисты Сердар Рахимов (весовая категория до 66 кг), Майса Пардаева (до 57 кг), тяжелоатлет Давранбек Хасанбаев (до 102 кг), пловцы Муса Жалаев (100 метров вольным стилем), Айнура Примова (100 метров на спине) и легкоатлетка Валентина Мередова (бег на 100 метров). Кстати, она – единственная туркменская спортсменка, которой во второй раз предстоит участвовать в Олимпиаде. Остальные атлеты впервые выступят на Олимпийских играх.

Примечательно, что в туркменской команде есть уже известные в мировом спорте атлеты. Это прежде всего первый в истории Туркменистана чемпион «Большого шлема» по дзюдо Сердар Рахимов и бронзовая медалистка XIХ летних Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) и турнира «Большого шлема» в Турции Майса Пардаева. На предыдущих Олимпийских играх, которые прошли три года назад в Токио, представители Туркменистана завоевали первую в истории страны серебряную медаль. Этой награды была удостоена тяжелоатлетка Полина Гурьева.

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