На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 27 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 27 сделок на сумму свыше 14 миллионов 70 тысяч долларов США.

Предприниматели из Турции и Афганистана закупили карбамид (ГК «Туркменхимия») и авиационный керосин (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, коммерсанты из Турции, Азербайджана, Кыргызстана приобрели гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия, рулонную вату, хлопчатобумажную пряжу.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен, флоатное листовое стекло и ковры ручной работы. Общая сумма сделок составила более 12 миллионов 337 тысяч манатов.

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