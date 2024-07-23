Делегация Туркменистана участвует в 46-м заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

Делегация Туркменистана во главе с ответственным секретарем Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой участвует в 46-м заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которое проходит в Нью-Дели.

В работе очередного заседания участвуют делегации из 21 страны-члена Комитета всемирного наследия, а также наблюдатели из государств-сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия от 1972 года. Согласно программе мероприятий, комитет рассмотрит состояние сохранности 124 объектов, уже включенных в Список всемирного наследия, 57 из которых также включены в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Затем будут рассмотрены предложения о включении 27 объектов в Список всемирного наследия. Заявки будут рассматриваться по категориям объектов: природные, смешанные и культурные.

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