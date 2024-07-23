В Ашхабаде состоялась церемония проводов спортсменов на Олимпиаду

В столичном Олимпийском городке состоялись торжества по случаю проводов национальной сборной Туркменистана на XXXIII летние Олимпийские игры в Париже.

В состав туркменской олимпийской делегации вошли 19 человек, в том числе 6 атлетов, которые выступят в четырех видах спорта – дзюдо, тяжелой атлетике, плавании и легкой атлетике. Собравшиеся с воодушевлением заслушали обращение президента Сердара Бердымухамедова, адресованное туркменским спортсменам-участникам Олимпиады-2024 в Париже. Сердечно поздравив атлетов с участием в XXXIII летних Олимпийских играх, глава государства выразил уверенность, что они высоко поднимут Государственный флаг Туркменистана на предстоящем мировом празднике спорта.

«В период развития национального спортивного движения в основном на вас ложится ответственность за формирование спортивного престижа Туркменистана. Вы своими победами и высокими достижениями в спорте должны продемонстрировать результаты создаваемых на государственном уровне прекрасных условий для юных спортсменов! Твердо верю, что вы успешно выступите на XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут в городе Париже и высоко поднимете Государственный флаг Туркменистана», – подчеркнул президент Сердар Бердымухамедов.

Будучи членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физической культуре и спорту, Туркменистан вносит достойный вклад в развитие олимпийского движения, реализацию его гуманистических принципов – упрочение мира и согласия на планете, укрепление дружбы между странами и народами на региональном и глобальном уровнях.

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