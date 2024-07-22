Иран отправил через Туркменистан в Китай грузовой состав

Иран отправил через Туркменистан в Китай грузовой поезд. Путешествие длиной 10297 км в северо-западный Китай займет две недели, что примерно вдвое меньше времени, необходимого для доставки груза морем.

Состав отправился из Эсламшехре (провинция Тегеран) в Инчебурун на границе с Туркменистаном, перевозя десятки контейнеров. Он пересечет Туркменистан до станции Алтынколь в Казахстане, а затем прибудет в Китай. Планируется отправлять по одному поезду в неделю с обеих сторон, а затем увеличить количество поездов до одного в день.

Незадолго до этого Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора «Север – Юг» на 2024-2025 годы. Ашхабад предложил Тегерану активизировать перевозки по транспортно-транзитному коридору «Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран» в ходе 17-го заседания Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству в ноябре 2023 года.

В октябре прошлого года представители транспортных и железнодорожных ведомств Туркменистана вместе со своими коллегами из Казахстана, Узбекистана, Ирана и Турции провели переговоры, в рамках которых был обсужден проект договора о формировании нового транспортно-транзитного коридора из Китая в ЕС через Иран.

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