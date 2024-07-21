Названы сроки очередного заседания Халк Маслахаты Туркменистана

Президиум Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана принял постановление о созыве очередного заседания высшего представительного органа власти страны. Заседание состоится 24 сентября в Ашхабаде.

Целью проведения заседания является обеспечение широкого участия представителей народа в решении важных вопросов государственной и общественной жизни, укрепление единства и сплочённости общества, а также дальнейшее развитие национальной демократии. В ходе заседания будут обсуждены актуальные вопросы социально-экономического и политического развития страны, а также вопросы, касающиеся реализации долгосрочных стратегических программ развития Туркменистана.

Для обеспечения высокого уровня организации заседания создан специальный организационный комитет, в состав которого вошли представители различных государственных органов и общественных организаций. Халк маслахаты велаятов (областей) и города Ашхабада в соответствии с установленным порядком представят до 1 сентября 2024 года в Аппарат Халк Маслахаты список представителей общественности, избранных в состав Халк Маслахаты Туркменистана от велаятов и города Ашхабада.

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