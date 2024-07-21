Обсуждены перспективы сотрудничества в газовой сфере между Туркменистаном и ОАЭ

Состоялась встреча в формате видеоконференции между руководством государственного концерна «Туркменгаз» и министром промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султаном Ахмедом Аль-Джабером.

В ходе встречи стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с реализацией проектов сотрудничества в газовой сфере. В частности, были обсуждены вопросы, касающиеся освоения газового месторождения «Галкыныш» в Туркменистане и участия компании ADNOC в реализации международных энергетических проектов, осуществляемых Туркменистаном.

Как известно, начиная с 2023 года компания ADNOC в соответствии с международными нормами и практикой ведения работ в газовой сфере осуществляет тесное взаимодействие с государственным концерном «Туркменгаз». По итогам видеоконференции туркменская и эмиратская стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение партнерства по укреплению договорно-правовой базы взаимодействия, рассмотрению отдельных экономических и технологических аспектов, связанных с претворяемыми в жизнь проектами.

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