Президент Туркменистана утвердил ряд важных законов, принятых Меджлисом

Президент Сердар Бердымухамедов ратифицировал пакет законов и постановлений, принятых на заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва 13 июля.

Среди утвержденных документов – поправки к Кодексу о социальной защите населения, позволяющие перечислять пенсии и пособия на банковские счета получателей. Также одобрено присоединение страны к Протоколу об охране промышленных образцов в рамках Евразийской патентной конвенции. Важным шагом стала ратификация протокола к Соглашению между Туркменистаном и Европейским союзом.

Кроме того, Туркменистан присоединился к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Президент Туркменистана также утвердил изменения в законодательстве, касающиеся бюджетного кодекса, санитарных норм, физической культуры и спорта, научно-технической политики и борьбы с допингом.

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