Маршрут Казахстан – Туркменистан – Афганистан обсудили главы транспортных ведомств трех стран

В рамках проходящего в Актау (Казахстан) первого торгово-логистического форума «Север-Юг» состоялась трехсторонняя встреча руководителей транспортных ведомств Туркменистана, Казахстана и Афганистана, в ходе которой был обсужден широкий комплекс вопросов, связанных с дальнейшим наращиванием потенциала сотрудничества между тремя государствами в транспортной сфере.

В частности, стороны обсудили условия транспортировки грузов по маршруту «Казахстан – Туркменистан – Афганистан» с дальнейшим выходом в Пакистан. Одновременно с этим на вышеуказанной трехсторонней встрече были рассмотрены возможности участия туркменской, афганской и казахстанской сторон в реализации проекта строительства железной дороги от туркменско-афганской границы до города Герата (Афганистан).

В ходе переговоров было подчеркнуто, что транспортный маршрут «Казахстан – Туркменистан – Афганистан» является важной составной частью транзитного коридора «Север – Юг», эффективное использование которого позволит обеспечить на первоначальном этапе перевозку грузов в объеме от 5 до 8 миллионов тонн в год, а в перспективе – от 20 до 30 миллионов тонн.

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