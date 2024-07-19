Президент Туркменистана принял постоянного представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане

Президент Сердар Бердымухамедов принял главу представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпу Ратна.

Вручив верительную грамоту и выразив глубокую признательность за уделенное для встречи время, представитель ЮНИСЕФ поблагодарила главу государства за оказанный теплый прием и всемерное содействие развитию налаженного конструктивного двустороннего сотрудничества, в рамках которого за последние годы реализовано немало важных совместных проектов и программ.

Радушно поприветствовав Джалпу Ратна на древней и гостеприимной туркменской земле, президент страны прежде всего поздравил ее с назначением на пост главы представительства Детского фонда ООН в Туркменистане и пожелал больших успехов в работе на этой ответственной должности. Как подчеркивалось, активное сотрудничество с авторитетными международными организациями, в первую очередь с ООН и ее специализированными структурами, является одним из основных направлений внешней политики нейтрального Туркменистана.

В данной связи особо отмечен последовательный и высокоэффективный характер налаженных отношений между Туркменистаном и ЮНИСЕФ. Как известно, Туркменистан был единогласно избрано членом Исполнительного совета ЮНИСЕФ на 2024–2026 годы, что выступает доказательством эффективности долгосрочного взаимодействия страны с Детским фондом. В ходе беседы отмечалось, что в Туркменистане постоянно совершенствуется законодательная база в области защиты детей. Так, утвержден Национальный план действий по реализации прав детей на 2023–2028 годы. Обсуждая нынешнее состояние и приоритетные направления дальнейшей совместной деятельности, собеседники особо подчеркнули важность продолжения тесного сотрудничества в области закупок вакцин и оборудования для иммунизации детей.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов подтвердил заинтересованность Туркменистана в дальнейшем продолжении всестороннего партнерства с Детским фондом ООН, пожелав главе Ашхабадского представительства ЮНИСЕФ крепкого здоровья и успехов в работе.

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