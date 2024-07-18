В Ташкенте состоялось заседание Совместной туркменско-узбекской комиссии

В столице Узбекистана прошло 18-е заседание Совместной туркменско-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В работе заседания приняли участие руководители и представители министерств и ведомств Туркменистана под председательством заместителя председателя Кабинета министров Батыра Атдаева, узбекскую делегацию возглавил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

В ходе заседания стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам предыдущего заседания комиссии. Было отмечено, что регулярные и конструктивные контакты между лидерами двух стран являются действенным импульсом в дальнейшем развитии туркмено-узбекских отношений по различным аспектам межгосударственного взаимодействия.

На заседании стороны обсудили вопросы расширения торгово- экономического сотрудничества и промышленной кооперации, укрепления двустороннего сотрудничества в энергетической, транспортно-логистической сферах. Состоялся обмен мнениями касательно сотрудничества в области сельского хозяйства, водного хозяйства, в частности использования водных ресурсов региона. Также были обсуждены вопросы в области охраны окружающей среды. Кроме того, участники рассмотрели ключевые аспекты научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

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