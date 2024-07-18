Два туркменских экипажа – среди призеров ралли «Шелковый путь-2024»

Два туркменских экипажа поднялись на пьедестал почета по итогам завершившегося 14-го международного ралли-рейда «Шелковый путь-2024». Автомарафон проходил по территории России и Монголии, соединив города Томск и Улан-Батор.

На старт вышли около ста экипажей из 13 стран мира, вновь подтвердив статус международного ралли «Шелковый путь» как крупного трансконтинентального соревнования, объединяющего разные страны не только в спортивном аспекте, но также в плоскости гуманитарного и культурного сотрудничества государств. В общей сложности за 11 дней гонки экипажи преодолели 5 243 километра дистанции, которая прошла в том числе по живописным горам Алтая и пескам пустыни Гоби.

Туркменские автогонщики добились успеха в зачете внедорожников класса «Т2», в котором призы оспаривали 6 экипажей. Три из них представляли Федерацию автомобильного спорта Туркменистана.

Победителями в этой дисциплине со временем 47 часов 15 минут 1 секунда стали российские автогонщики Андрей Сушенцов и Александр Щанов из команды S&A Racing. 5 часов 9 минут и 7 секунд им проиграли братья Мердан и Шохрат Тойлыевы, ставшие серебряными призерами на автомобиле Nissan Patrol агентства «Туркменавтоулаглары». Мердан в данной гонке выступал пилотом, а Шохрат – штурманом. На 5 часов 31 минуту и 10 секунд от победителей отстали Максатмырат Данатаров (пилот) и Дидар Оразмедов (штурман), замкнувшие призовую тройку на внедорожнике Nissan Patrol. На пятом месте гонку завершил экипаж Мейлиса Абдуллаева и Италмаза Чарыева, выступавший также на автомобиле Nissan Patrol.

Проект ралли «Шелковый путь» ведет свою историю с 2009 года, на протяжении многих лет объединяя не только регионы Российской Федерации, но и страны Евразии. Гонка проходила по территории таких стран, как Россия, Китай, Казахстан, Монголия, Туркменистан. Напомним, маршрут первого ралли этой серии стартовал в Казани, прошел через Казахстан и финишировал в Ашхабаде.

© TURKMENISTAN.RU, 2024