Состоялось заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН»

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялось второе заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН». На повестку дня было вынесено рассмотрение итогов визита генерального секретаря ООН в Туркменистан, а также обсуждение плана мероприятий в Туркменистане и за рубежом по реализации резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Международный год мира и доверия, 2025 год».

Отмечая особую значимость визита Генерального секретаря ООН в истории взаимоотношений Туркменистана и ООН, участники заседания сошлись во мнении, что достигнутые результаты позволят еще более упрочить партнерское взаимодействие и придадут новый импульс с учетом текущих реалий.

В ходе заседания также было констатировано, что принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции «Международный год мира и доверия, 2025 год» как платформы для совместных действий призвано способствовать урегулированию возникающих конфликтных ситуаций мирными, политико-дипломатическими методами и средствами, укреплению доверительных отношений между государствами.

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