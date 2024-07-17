Туркменско-узбекский деловой совет провел очередное заседание В Ташкенте состоялось четвертое заседание Туркменско-узбекского делового совета. На заседании туркменскую делегацию возглавил председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, узбекскую сторону – заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов. В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономические возможности двух стран, в частности, рассмотрели возможности дальнейшего расширения двустороннего партнерства в сфере энергетики, транспорта, логистики, сельского хозяйства, фармацевтической промышленности и туризма. Кроме того, на заседании были обсуждены вопросы активизации контактов между торгово-промышленными палатами двух стран. © TURKMENISTAN.RU, 2024