На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 19 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 19 сделок на сумму свыше 5 миллионов 40 тысяч долларов США. Коммерсанты из ОАЭ, Казахстана, Узбекистана и других стран закупили недистиллированные сырые жирные кислоты хлопкового соапстока, портландцемент, остатки нефтяных отходов, хлопчатобумажную пряжу и линт.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели гранулят и агломерат полипропиленовой пленки, полипропилен производства ГК «Туркменнефть», а также флоатное листовое стекло и густой экстракт солодкового корня на общую сумму 26 миллионов 650 тысяч манатов.

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