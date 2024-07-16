В МИД рассмотрены итоги деятельности ведомства в первом полугодии

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось заседание, посвященное обзору итогов работы ведомства в первом полугодии текущего года, в котором приняли участие руководители и работники отечественной дипломатической службы. На заседании были заслушаны отчеты заместителей министра иностранных дел Туркменистана и ряда руководителей департаментов. Кроме того, на повестку дня было вынесено определение перспективных задач на второе полугодие.

В ходе заседания было отмечено, что постановлением президента Туркменистана от 11 июля 2024 года были внесены изменения в структуру центрального аппарата МИД Туркменистана, а именно созданы новые департаменты – Департамент внешнеполитической информации и цифровой дипломатии и Департамент консульской службы. В этой связи на заседании МИД Туркменистана обозначены задачи, связанные с подготовкой конкретных предложений по дальнейшему совершенствованию деятельности консульской работы и внешнеполитической информации.

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