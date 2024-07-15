В Туркменистане с начала года добыто свыше 40 миллиарда кубометров газа В первом полугодии 2024 года Туркменистан добыл свыше 40,2 млрд кубометров природного газа. Эти показатели были озвучены на расширенном заседании Кабинета министров страны. Помимо газа, за этот же период в стране было добыто более 4,16 млн тонн нефти. Зафиксирован рост производства нефтепродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: выпуск нефтяного битума увеличился на 13,2 процента, а производство мазута выросло на 31,7 процента. Ранее сообщалось, что объем добычи природного газа в Туркменистане по итогам 2023 года составил 80,6 млрд куб. м., а еще годом ранее добыча газа была на уровне 80 млрд куб. м. © TURKMENISTAN.RU, 2024