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15.07.24 08:17

МИД Туркменистана распространил заявление для СМИ

Пресс-служба туркменского внешнеполитического ведомства распространила заявление для СМИ, в котором сообщается, что в Туркменистане с глубокой озабоченностью восприняли весть о покушении на жизнь 45-го президента США Дональда Трампа. Туркменская сторона решительно осуждает этот акт насилия и желает Дональду Трампу скорейшего выздоровления.

Туркменистан является активным участником международных усилий по борьбе с терроризмом во всех формах его проявления, а также актами политического насилия, порождающими напряженность в обществе.

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