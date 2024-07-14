Названы сроки повышения зарплат бюджетникам Туркменистана

В ходе расширенного заседания правительства по итогам работы отраслей туркменской экономики за шесть месяцев 2024 года президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о повышении на 10 процентов с 1 января будущего года размеров заработной платы работникам финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, пенсий и государственных пособий, стипендий студентов и слушателей.

Документ предписывает установить минимальный размер пенсий участников Великой Отечественной войны в размере 2280 манатов в месяц, а также для супругов участников ВОВ и тружеников тыла в размере 665 манатов в месяц. Согласно указу, базовая величина для определения минимального размера пенсий установлена в размере 550 манатов, а для государственных пособий – в размере 520 манатов.

Президент Туркменистана поручил обеспечить повышение размеров зарплаты за счет усовершенствования структуры учреждений, предприятий и организаций, повышения эффективности использования производственных мощностей и производительности труда, задействования неиспользованных внутренних резервов.

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