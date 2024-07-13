В Ашхабаде подписано долгосрочное международное соглашение в сфере социальной политики

Национальное общество Красного Полумесяца Туркменистана и представительство Фонда ООН в области народонаселения в Туркменистане подписали меморандум о взаимопонимании.

Свои подписи под документом поставили председатель Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана Марал Ачилова и директор представительства ЮНФПА в Туркменистане Ронни Линдстром. Ронни Линдстром выразил надежду на то, что данное партнерство позволит сторонам совместно разрабатывать и реализовывать программы, которые будут иметь долгосрочное положительное воздействие на здоровье и благополучие всего населения Туркменистана.

Меморандум направлен на укрепление сотрудничества в сфере оказания социальных услуг и поддержки семей. Партнеры будут активно сотрудничать между собой в области разработки и реализации программ, направленных на устранение гендерных барьеров и неравенства, расширение возможностей женщин и девочек, а также предотвращение гендерного насилия.

Совместная работа будет направлена на расширение доступа к социальным услугам, которые включают в себя работу телефона доверия, психологическое консультирование и социальное сопровождение в рамках межведомственного координирования и реагирования на гендерное насилие.

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