Выставка рассказала, как украсить верблюда к свадьбе

В музее Государственного культурного центра туркменской столицы открылась выставка «Украшение верблюдов по древней традиции туркмен». Основная цель такого рода экспозиции – познакомить посетителей с народными традициями оформления свадебного кортежа, в котором декорированный верблюд исполнял роль «лимузина» невесты.

Подобная выставка проводится в музее впервые. На основе изучения национальных традиций украшения свадебного кортежа, при помощи экспонатов, хранящихся в фондах Государственного музея, здесь показаны все атрибуты оформления внешнего вида верблюда. С древнейших времен туркмены сохранили уникальную традицию оформления свадебного каравана – гелиналыджи. Специально для этой выставки в отделе реставрации был изготовлен манекен верблюда с паланкином, украшенный ковровыми и тканевыми изделиями по старинным традициям. В витринах и на стендах представлены предметы праздничных украшений верблюдов.

В современном мире древние обряды и традиции народов постепенно утрачиваются. Устаревшие обычаи сменяются в процессе исторического развития новыми. На выставке в полной мере можно ощутить атмосферу традиционной туркменской свадьбы и увидеть подлинные экспонаты прошлого.

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