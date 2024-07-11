В Ашхабаде прошел международный семинар для туркменских СМИ

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел двухдневный семинар по созданию пресс-служб государственных учреждений и организации их работы. В мероприятия приняли участие представители Меджлиса, ряда министерств и ведомств страны, средств массовой информации. В числе приглашенных – международные эксперты из Литвы.

Основная цель обучающего курса – ознакомить его участников с передовой практикой работы пресс-служб государственных учреждений и оказать содействие в совершенствовании их взаимодействия со средствами массовой информации.

Тематические обзоры на семинаре были посвящены роли пресс-служб в обеспечении стратегических коммуникаций и ежедневной информацией, связям с общественностью и др. Отмечалось, что потребность в актуальной информации и управление ею, определили необходимость создания пресс-служб, главными функциями которых становится общение со СМИ и обеспечение руководства соответствующей информацией. Акцент был сделан на том, что пресс-служба является одним из важнейших механизмов управления в органах государственной власти, коммерческих структурах и общественных организациях.

Эксперты подчеркивали, что технологии, используемые пресс-службами государственных органов власти, направлены прежде всего на грамотное и эффективное функционирование этих отношений, что, безусловно, требует от сотрудников высокопрофессиональных навыков. Отметив продуктивность работы семинара, а также успешность многолетнего взаимовыгодного партнерства в целях дальнейшего повышения профессиональной квалификации сотрудников национальных СМИ, участники высказались за продолжение эффективного сотрудничества с авторитетными международными структурами, в том числе с ОБСЕ.

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