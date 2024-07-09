Туркменские гонщики принимают участие в международном ралли «Шелковый путь-2024»

В российском Томске был дан старт международного ралли «Шелковый путь-2024» с участием гонщиков из Туркменистана. Туркменистан представлен тремя экипажами. В ралли-марафоне также участвуют гонщики из России, Беларуси, Китая, Монголии. Маршрут рассчитан на десять дней, в течение которых гонщики должны преодолеть пять тысяч километров пути и финишировать в столице Монголии.

В этом году проекту ралли «Шелковый путь» исполняется 15 лет. С 2009 года участники ралли-марафона объездили почти всю Евразию, а теперь отправились на дистанцию нового маршрута – одного из самых разнообразных и сложных за всю историю гонки. Маршрут соединил пять регионов Российской Федерации: Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области, Алтайский край, Республику Алтай с регионами западной, центральной Монголии и Гоби. 2992 из 5243 километров международное ралли «Шелковый путь-2024» – это скоростные участки.

В своем приветственном обращении к участникам проекта президент России Владимир Путин отметил, что ралли «Шелковый путь» станет значимым событием в мировом спортивном календаре, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению деловых, личных контактов.

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