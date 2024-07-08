На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 28 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 28 сделок на сумму свыше 85 миллионов 547 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили автобензин и полиэтиленовую продукцию, произведенные на технологических установках ГК (ГК «Туркменхимия»), а Грузии – нефтяной дорожный битум (ГК «Туркменнефть»). Помимо этого, покупателям из ОАЭ, Турции, Кыргызстана были реализованы хлопчатобумажная пряжа и хлопковый линт.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели базовое масло, флоатное листовое стекло, а также ковры ручной работы и хлопковый линт. Общая сумма сделок составила более 56 миллионов 179 тысяч манатов.

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