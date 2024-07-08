В МИД Туркменистана состоялась церемония подписания документов

В стенах туркменского внешнеполитического ведомства состоялась церемония подписания документов между ведомствами Туркменистана и офисом постоянного координатора ООН, Представительством ПРООН в Туркменистане. Всего подписано 4 документа, которые касаются взаимодействия Туркменистана и ООН в различных областях.

1. Совместный программный документ «Укрепление комплексных и скоординированных систем занятости и социальной защиты для справедливого перехода к 2030» между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и офисом постоянного координатора ООН в Туркменистане.

2. Изменение к проектному документу «Содействие в наращивании потенциала Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане» между Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркменистане и Представительством ПРООН в Туркменистане.

3. Дополнение к проектному документу «Усиление национального потенциала Туркменистана по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения» между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Представительством ПРООН в Туркменистане.

4. Рабочий план на 2024–02025 годы «Повышение потенциала объединений адвокатов Туркменистана в сфере обеспечения прав человека» между президиумом Коллегии адвокатов города Ашхабада и Представительством ПРООН в Туркменистане.

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