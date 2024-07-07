Президент Туркменистана наградил Антониу Гутерриша медалью «К 300-летию Махтумкули Фраги»

В туркменской столице состоялись переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В ходе встреч в узком формате и в расширенном составе с участием членов делегаций президент Сердар Бердымухамедов и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы развития партнерства в различных направлениях.

По завершении переговоров президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов наградил высокого гостя юбилейной медалью Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги».

«В нашей независимой, нейтральной стране в год «Кладезь разума Махтумкули Фраги» учреждена юбилейная медаль Туркменистана «К 300-летию Махтумкули Фраги» в честь великого мастера слова. Я решил наградить Вас первым номером этой медали и подписал соответствующий указ. Сейчас я с большим удовольствием вручу вам эту медаль», – сказал глава туркменского государства.

Этой юбилейной медали высокий гость удостоен за большой личный вклад в укрепление независимости, суверенитета и политики нейтралитета Туркменистана, расширение и обогащение тесных связей страны с мировыми государствами и международными организациями, мира, дружбы и братства между народами и развитие взаимовыгодного гуманитарного сотрудничества, а также по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта-классика Махтумкули Фраги.

Поблагодарив за оказанную высокую честь, руководитель авторитетной международной организации подчеркнул актуальность философских взглядов великого сына туркменского народа – выдающегося поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги, призывавшего через свои стихотворения к единству, дружбе и гуманизму, торжеству мира на всей Земле, что полностью созвучно основным целям и задачам ООН.

© TURKMENISTAN.RU, 2024