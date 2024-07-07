Пребывание в Туркменистане Генерального секретаря ООН

В Ашхабаде с визитом побывал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. В международном аэропорту Ашхабада руководителя крупнейшей авторитетной международной организации встретил национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Отметив эффективность отношений с международными организациями и структурными подразделениями ООН, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выразил Антониу Гутерришу искреннюю признательность за поддержку созидательных инициатив туркменской стороны, нацеленных на установление и поддержание климата взаимопонимания и доверия на планете.

В свою очередь генеральный секретарь ООН подчеркнул, что рад в очередной раз посетить с визитом Ашхабад. Как отмечалось, ООН видит в Туркменистане надежного и ответственного партнера и заинтересована в дальнейшем развитии установившегося плодотворного сотрудничества, отвечающего целям всеобщего благополучия и прогресса.

С удовлетворением констатировав, что стратегическое партнерство охватывает широкий спектр направлений – социально-экономическую и правовую сферы, гуманитарную область, образование, здравоохранение, экологию и ряд других – председатель Халк Маслахаты и глава ООН подтвердили готовность к поступательному наращиванию эффективных отношений, надежный фундамент которых составляют накопленный за последние годы богатый опыт сотрудничества и его многоплановый потенциал.

В тот же день Антониу Гутерриш принял участие в церемонии открытия нового здания представительства ООН в Ашхабаде. В церемонии также приняли участие руководители министерств и ведомств страны, ректоры вузов, главы и сотрудники миссий ООН в Туркменистане, а также СМИ. В ходе церемонии руководитель авторитетной международной организации выразил уверенность в том, что сотрудничество Туркменистана и ООН будет и впредь динамично развиваться на всех приоритетных направлениях.

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