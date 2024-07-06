В Токио проведен бизнес-диалог «Центральная Азия – Япония»

В Токио состоялась вторая встреча в рамках бизнес-диалога «Центральная Азия – Япония» при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и Министерства иностранных дел страны.

Во встрече приняли участие послы стран Центральной Азии в Японии, представители Министерства экономики, торговли и промышленности, Министерства иностранных дел, руководители экономических комитетов, созданных со странами Центральной Азии, и представители бизнес-кругов Японии.

Выступая в рамках встречи, туркменская сторона отметила высокий уровень состояния торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Японией, приоритетные направления сотрудничества, благоприятные условия, созданные для ведения деловых отношений японскими компаниями в Туркменистане. Кроме того, было отмечено, что первый саммит глав государств диалога «Центральная Азия – Япония», который планируется провести в ближайшее время, будет всемерно способствовать расширению торговых отношений между государствами Центральной Азии и Японии.

В ходе встречи было подписано совместное заявление по итогам второго заседания бизнес-диалога «Центральная Азия – Япония».

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