Президент Республики Казахстан встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял находящегося с рабочим визитом в Астане национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В ходе встречи состоялось заинтересованное обсуждение широкого спектра вопросов сотрудничества, в ходе которого были конкретизированы его ключевые направления с учетом современных реалий, имеющегося потенциала и планов на будущее.

Собеседники отметили, что две страны успешно и эффективно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках авторитетных международных организаций, где оказывают друг другу взаимную поддержку. Отмечалось, что Туркменистан и Республика Казахстан демонстрируют совпадение или схожесть позиций по актуальным аспектам региональной и глобальной повестки дня, что в первую очередь касается обеспечения всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития.

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