Председатель Халк Маслахаты Туркменистана в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества принял участие во встрече глав делегаций в формате «ШОС+»

Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе рабочего визита в Астану принял участие во встрече глав делегаций в формате «ШОС+» в рамках очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Для участия в саммите ШОС в Астану прибыли руководители государств-членов и стран, имеющих при организации статус наблюдателей и партнеров по диалогу. На форум также приглашены главы международных и региональных организаций, в том числе Генеральный секретарь ООН.

Выступая на встрече глав делегаций в формате «ШОС+» в рамках очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Туркменистан видит в лице ШОС значимого и перспективного партнера.

Туркменистан, принимающий уже не в первый раз участие в качестве почетного гостя в заседаниях Организации, воспринимает такой статус как знак уважения и показатель высокого уровня доверия и открытости к нашей стране, стремления развивать с ней тесные партнерские связи, подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов. Сотрудничество с ШОС отвечает национальным интересам, способно существенно и в позитивном ключе повлиять на ход и направленность региональных процессов, внести вклад в стабилизацию международной обстановки.

«С народами и государствами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества и работающими с ней, нашу страну связывают глубокие исторические связи, географическое соседство, общие ценности и мировоззрение. Сегодня к этому прибавляется взаимный интерес в экономике, торговле, инвестициях, технологиях», – заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана.

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