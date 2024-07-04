В Астане открыт памятник Махтумкули Фраги

В Астане состоялось торжественное открытие памятника великому туркменскому поэту-мыслителю Махтумкули Фраги. В церемонии приняли участие национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев, аким города Астана Женис Касымбек и другие официальные лица.

В своей речи председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что возведение памятника Махтумкули Фраги в Астане в ознаменование 300-летия поэта-мыслителя свидетельствует о вечности и нерушимости дружбы двух народов.

Выступая на церемонии открытия памятника председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев отметил, что наследие Махтумкули Фраги является достоянием всего человечества. Именно поэтому текущий год объявлен ТЮРКСКОЙ годом его имени, а 300-летний юбилей поэта включен в перечень знаменательных дат ЮНЕСКО. По словам Маулена Ашимбаева, поэтическое наследие гениального сына туркменского народа воспринимается в Казахстане как неотъемлемая часть общей сокровищницы тюркской культуры так же, как стихи и философская проза великого казахского поэта Абая.

Памятник туркменскому поэту установлен в одном из бурно развивающихся и значимых мест казахской столицы. Торжество, состоявшееся в год празднования 300-летнего юбилея гения туркменской и мировой литературы, наглядно свидетельствует о глубоких культурных и духовных связях двух братских народов, о нерушимости дружественных отношений между Туркменистаном и Казахстаном.

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