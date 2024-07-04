Делегация Международного торгового центра обсудила в Ашхабаде вопросы упрощения таможенных процедур

Вопросы упрощения таможенных процедур обсуждались в ходе встречи представителей Государственной таможенной службы Туркменистана с делегацией Международного торгового центра.

Стороны обсудили такие вопросы, как цифровизация таможенных процедур, организация тренингов и семинаров, а также поездок за границу по системе управления рисками. Была также рассмотрена возможность внедрения в Туркменистане системы управления электронной очередью.

В начале текущего года был запущен совместный проект Европейского союза и Международного торгового центра «Туркменистан: устойчивость торговли и интеграции». Проект призван поддержать усилия Туркменистана в процессе вступления во Всемирную торговую организацию. В этой связи необходимо отметить проведение в рамках визита делегации Международного торгового центра трехдневного тренинга для госслужащих по соглашению ВТО в области упрощения процедур торговли и концепции Национального комитета по упрощению процедур торговли.

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