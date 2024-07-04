Азербайджан и Туркменистан номинируют искусство лоскутного шитья в Список ЮНЕСКО

Национальная комиссия Туркменистана по делам ЮНЕСКО ведет совместную работу с соответствующим ведомством Азербайджана по внесению лоскутного искусства «гурама» в Список нематериального культурного наследия человечества. Данная номинация была выдвинута по инициативе азербайджанской стороны.

Помимо этого, комиссия начала переговоры с Фондом тюркской истории и культуры Турецкой Республики (TURKTAV) по налаживанию сотрудничества в деле популяризации культурного наследия туркменского народа в тюркском мире посредством расширения выставочной и библиотечной деятельности. Также намечается организация ряда конкретных мероприятий по линии предлагаемого туркменской стороной регионального проекта «Наше наследие».

В текущем году по инициативе Туркменистана совместно с Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран уже подготовлена номинация «Традиции изготовления колыбелей и исполнения колыбельных песен» для включения в Список нематериального культурного наследия человечества.

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