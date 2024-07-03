Ульяновские предприниматели расширили деловое партнерство с туркменскими коллегами

В ходе бизнес-миссии в Туркменистан, организованной по поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских, российские предприниматели заключили четыре новых договора. Контракты касаются поставки в Туркменистан комплектующих для грузовых автомобилей.

На площадке Торгово-промышленной палаты Туркменистана делегация из Ульяновска провела серию бизнес-встреч, также состоялись переговоры о поставках с министерствами сельского хозяйства, строительства и архитектуры, логистическими компаниями, дистрибьюторами продуктов питания и строительных материалов зарубежной страны.

В рамках российской бизнес-миссии были также обсуждены вопросы открытия дилерского центра товаров из Ульяновской области в Туркменистане.

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