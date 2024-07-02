На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 16 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 16 сделок на сумму свыше 15 миллионов 598 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Афганистана, Узбекистана закупили сжиженный газ, нефтяной дорожный битум, масло базовое, гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на технологических установках ГК «Туркменнефть». Помимо этого, покупателям из Турции и Азербайджана были реализованы крашеные махровые изделия и отходы хлопчатобумажные.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полипропилен и нефтяной дорожный битум, а также флоатное листовое стекло, ковры ручной работы и линт хлопковый. Общая сумма сделок составила более 77 миллионов 81 тысячи манатов.

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