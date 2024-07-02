Делегация Туркменистана приняла участие во встрече специальных представителей по Афганистану

В столице Катара делегация Туркменистана приняла участие в третей встрече специальных представителей по Афганистану, проходивший под эгидой ООН. В ходе встречи участники, в том числе делегация действующих властей Афганистана, обменялись мнениями о текущей политической, экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане, перспективах расширения возможностей частного сектора Афганистана и борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ.

Туркменская сторона при обсуждении актуальных вопросов повестки дня подчеркнула последовательность действий Туркменистана по оказанию всесторонней помощи афганскому народу на основе принципов добрососедства и гуманизма. Кроме того, было отмечено, что состоявшиеся в текущем году в Ашхабаде выставка товаров и услуг Афганистана, туркмено-афганский бизнес-форум, а также визит предпринимателей Туркменистана в Герат способствовали расширению торговых отношений частного сектора обеих стран.

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